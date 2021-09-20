Для производства iPhone 13 использовали пластиковые бутылки

Для производства iPhone 13 использовали фрагменты пластиковых бутылок. Об этом сообщается на сайте Apple в пресс-релизе о выходе нового смартфона.

«Для антенн используется пластик из переработанных бутылок из-под воды», — отметили в компании. Apple уточнила, что в результате полученный пластик химически преобразуется в более прочный и надежный материал.

Создатели новинки утверждают, что в том числе поэтому производство iPhone 13 оказывает минимальное воздействие на окружающую среду. Среди других изменений в сторону экологии было перечислено использование только переработанного золота в материнской плате и в проводке всех камер устройства.

По оценке Apple, к 2030 году цепочку поставок и жизненный цикл продуктов планируется осуществлять таким образом, чтобы эти процессы никак не влияли на климат планеты.

Вскоре после презентации iPhone 13 Apple сняла с производства и продажи iPhone Xr, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Модели пропали с официального сайта магазина компании.

Ежегодная презентация прошла в онлайн-формате 14 сентября. Были анонсированы новый iPhone 13, его mini-версия и iPhone 13 Pro в двух размерах. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию мероприятия.