WSJ: Facebook часто бездействовал в отношении преступников в развивающихся странах

Facebook знал о преступных действиях, которые совершались при помощи соцсети в развивающихся странах, но часто бездействовал, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании.

«Документы свидетельствуют о том, что сотрудники били тревогу по поводу того, как платформа используются в некоторых развивающихся странах с огромной и растущей базой пользователей. В них также показывают ответные действия компании, который во многих случаях являются неадекватными или вообще отсутствуют», — говорится в сообщении.

По их сведениям, компания знала о случаях использования Facebook для заманивания женщин в секс-рабство на Ближнем Востоке, подстрекательства к насилию против этнических меньшинств в Эфиопии, вербовки, обучения и оплаты наемных работников для мексиканского картеля и других случаях незаконной деятельности. Однако руководство социальной сети предпочло сосредоточить свои усилия на удержании пользователей, помощи бизнес-партнерам и временами «договоренностях с авторитарными правительствами», чья поддержка нужна была Facebook для работы в пределах их границ.

Как пояснил изданию бывший вице-президент Facebook, компания рассматривает проблемы в развивающихся странах как «просто издержки ведения бизнеса, сфокусировавшись на обеспечении безопасности на более богатых рынках с влиятельными правительствами и СМИ.

Ранее стало известно, что Facebook занижал данные о негативном влиянии Instagram на подростков. В августе американские сенаторы призвали Facebook опубликовать результаты их исследований, на что получили письмо на шести страницах с «уклончивыми» ответами на вопросы.