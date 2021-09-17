Маск рассказал о самочувствии участников миссии Inpiration4

Основатель компании SpaceX, занимающейся коммерческой космонавтикой, Илон Маск рассказал в Twitter, как себя чувствуют находящиеся на орбите Земли четверо космических туристов.

«Только что говорил с командой Inspiration4. [У них] все хорошо», — написал Маск.

Экипаж первой гражданской миссии состоит из двух мужчин и двух женщин, при этом никто из них не является профессиональным астронавтом. В космос отправятся основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, оплативший полет, а также исследовательница Сиан Проктор, сотрудница больницы Хейли Арсено и инженер Кристофер Семборски.

Арсено отличается от всех людей, когда-либо побывавших в космосе. В детстве девушка перенесла рак костей, из-за болезни ей ампутировали ногу. Она стала первым человеком с протезом в космосе.

Участники экспедиции отличаются от всех тех, кто ранее был в космосе. Увидеть Землю с орбиты смогут те, кто ранее никогда бы не позволили сделать это из-за проблем со здоровьем. Речь о Хейли Арсено. В детстве девушка перенесла рак костей. Из-за болезни нога была ампутирована, теперь Арсено передвигается с помощью протеза.

Подготовка экипажа велась с марта 2021 года, когда было объявлено о старте программы. Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon состоялся 15 сентября.

Ранее сообщалось о рекордном числе людей на околоземной орбите.