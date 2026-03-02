Размер шрифта
Около 10 тыс. россиян не могут вылететь из-за стыковок на Ближнем Востоке

АТОР: около 10 тыс. россиян не могут вылететь из-за стыковок на Ближнем Востоке
Константин Михальчевский/РИА Новости

За последние сутки количество туристов из России, застрявших в различных странах из-за отмены стыковочных рейсов на Ближнем Востоке, увеличилось примерно до 10 тысяч. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Согласно сообщению ассоциации, наиболее сложная ситуация сложилась у транзитных пассажиров, возвращающихся в Россию из таких стран, как Шри-Ланка, Мальдивы и Сейшельские острова. Их маршруты пролегали через ближневосточные страны, где произошла отмена рейсов.

«По подсчетам аналитической службы АТОР, таких туристов на 1 марта было около 6-8 тыс. россиян, но к 2 марта их количество, предположительно, выросло до 10 тыс.», — сообщили в АТОР.

28 февраля ОАЭ и Саудовская Аравия закрыли свое воздушное пространство для полетов гражданских самолетов. Ограничения связаны с ударами Ирана по американским военным базам на Ближнем Востоке, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Ранее стало известно о вылете первого рейса в Россию из Абу-Даби.

 
