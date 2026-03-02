Размер шрифта
Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь находящимся в стране россиянам

Путин поблагодарил Аль Нахайяна за усилия по помощи россиянам, находящимся в ОАЭ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном поблагодарил его за предпринимаемые усилия, направленные на помощь россиянам, которые сейчас находятся на территории Эмиратов. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что Москва и Абу-Даби содействовали мирному урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Ирана. Однако, по его словам, наработки были сорваны в результате атаки на республику. Глава государства подчеркнул, что это произошло в нарушение принципов международного права.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил удары по исламской республике «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Иране были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Тегеран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее эксперт раскрыл, может ли Иран ликвидировать Трампа или Нетаньяху.

 
