Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Генконсульство будет искать бесплатные места для размещения россиян в ОАЭ

Генконсульство сообщило, что будет искать отели и волонтеров для россиян в Дубае
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Генконсульство РФ в Дубае будет искать отели и волонтеров в ОАЭ, готовых бесплатно разместить россиян в связи с обстановкой на Ближнем Востоке. Об этом сообщается в Telegram-канале Генерального консульства.

В настоящее время сроки открытия воздушного пространства неизвестны. В данный момент основной рабочий сценарий предполагает, что после открытия авиасообщения авиаперевозчики будут выполнять дополнительные рейсы для вывоза людей.

Специальные эвакуационные или «вывозные» рейсы не планируются, поскольку для их выполнения также требуется открытое воздушное пространство, подчеркнули в консульстве.

Говоря о ситуации с проживанием там отметили, что наиболее сложная ситуация складывается у граждан, у которых истекает оплаченный период проживания. Это связано с тем, что авиаперевозчики и туроператоры, скорее всего, не смогут массово оплачивать дальнейшее размещение туристов.

«В случае если отель все-таки настойчиво просит вас покинуть здание и у вас совсем нет денег, – пишите на нашу электронную почту condubai@mid.ru с КРАТКИМ описанием ситуации – мы будем искать отели и волонтеров, готовых разместить вас с постоплатой или на безвозмездной основе», — говорится в сообщении.

В Генконсульстве призвали граждан РФ быть готовыми к спартанским условиям.

2 марта в АТОР сообщили, что из Абу-Даби запланирован всего один рейс в Москву. По данным ассоциации, всего в зоне ударов на Ближнем Востоке оказались более 50 тысяч россиян.

Ранее российские туристы пожаловались на крупные штрафы за отмену туров в ОАЭ.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!