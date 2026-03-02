Генконсульство будет искать бесплатные места для размещения россиян в ОАЭ

Генконсульство сообщило, что будет искать отели и волонтеров для россиян в Дубае

Генконсульство РФ в Дубае будет искать отели и волонтеров в ОАЭ, готовых бесплатно разместить россиян в связи с обстановкой на Ближнем Востоке. Об этом сообщается в Telegram-канале Генерального консульства.

В настоящее время сроки открытия воздушного пространства неизвестны. В данный момент основной рабочий сценарий предполагает, что после открытия авиасообщения авиаперевозчики будут выполнять дополнительные рейсы для вывоза людей.

Специальные эвакуационные или «вывозные» рейсы не планируются, поскольку для их выполнения также требуется открытое воздушное пространство, подчеркнули в консульстве.

Говоря о ситуации с проживанием там отметили, что наиболее сложная ситуация складывается у граждан, у которых истекает оплаченный период проживания. Это связано с тем, что авиаперевозчики и туроператоры, скорее всего, не смогут массово оплачивать дальнейшее размещение туристов.

«В случае если отель все-таки настойчиво просит вас покинуть здание и у вас совсем нет денег, – пишите на нашу электронную почту condubai@mid.ru с КРАТКИМ описанием ситуации – мы будем искать отели и волонтеров, готовых разместить вас с постоплатой или на безвозмездной основе», — говорится в сообщении.

В Генконсульстве призвали граждан РФ быть готовыми к спартанским условиям.

2 марта в АТОР сообщили, что из Абу-Даби запланирован всего один рейс в Москву. По данным ассоциации, всего в зоне ударов на Ближнем Востоке оказались более 50 тысяч россиян.

Ранее российские туристы пожаловались на крупные штрафы за отмену туров в ОАЭ.