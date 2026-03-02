В порту Бахрейна атакован танкер под флагом США

Reuters: танкер Stena Imperative под флагом США поражен в порту в Бахрейне

Танкер Stena Imperative под флагом США поражен двумя боеприпасами в порту в Бахрейне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Как уточнил он, экипаж танкера оперативно покинул судно и не пострадал.

Незадолго до этого о попадании по кораблю в Бахрейне сообщило Управление морских торговых операций (UKMTO) при военно-морских силах Великобритании. По данным ведомства, инцидент привел к пожару, который вскоре потушили.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по исламской республике «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Иране были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Тегеран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили об уничтожении американской военной базы в Бахрейне.