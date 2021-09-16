Разработчики представили официальные костюмы Among Us

Разработчики Among Us стали продавать костюмы из игры, сообщает портал The Verge.

Скафандры представлены в черном, красном, желтом, оранжевом и розовом цветах. При этом есть варианты как для детей, так и для взрослых. Детский костюм стоит примерно 3 тыс. руб., цена на взрослый варьируется от 3 до 4 тыс. руб.

Пользователи соцсетей положительно восприняли новость о появлении костюмов и отметили, что смогут играть Among Us в реальной жизни.

Первую партию скафандров уже успели раскупить, однако разработчики пообещали выпустить еще больше костюмов. На российском рынке продукт еще не представлен, заказать его можно на сайтах Amazon и Walmart.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, почему в Казахстане хотели запретить Among Us.