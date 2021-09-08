СМИ: «Яндекс» подвергся крупнейшей кибератаке в истории рунета

Российская интернет-компания «Яндекс» подверглась кибератаке, которая стала крупнейшей в истории рунета. Об этом газете «Ведомости» сообщил официальный представитель компании.

«Высокопоставленный источник в «Яндексе» сообщил «Ведомостям», что в минувшие выходные на серверы компании была совершена самая крупная DDoS-атака в истории рунета», - пишет издание.

Масштабы кибератаки также подтвердила американская компания Cloudflare, специализирующаяся на мониторинге кибератак и сотрудничающая с «Яндексом».

«Мы проводим расследование вместе с подрядчиками... Речь идет об угрозе инфраструктуре в масштабах страны», - приводит газета слова другого собеседника в «Яндексе».

Как утверждают «Ведомости», представитель «Яндекса» отказался комментировать ситуацию подробнее.

«На «Яндекс» действительно была осуществлена DDoS-атака, которую отразили наша сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов», — цитирует газета слова представителя.

По его словам, работа сервисов в результате атаки не пострадала, так же как и данные пользователей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о росте количества кибератак на сайт Кремля.