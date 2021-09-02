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Facebook вывезла почти 200 жителей Афганистана в Мексику

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Mark Andries/U.S. Marine Corps/Handout via Reuters

Социальная сеть Facebook сообщила, что вывезла 175 жителей Афганистана из страны. Как сообщает «Би-би-си», ближневосточное государство покинули в том числе сотрудники компании.

Представитель соцсети уточнил, что граждане Афганистана были перевезены авиарейсом в Мехико, столицу Мексики. Власти подтвердили, что они приняли рейс с активистами и независимыми журналистами и их семьями. На борту также были 75 детей.

«Благодаря мексиканскому правительству и поддержке ОАЭ, журналистов встретили в Мексике», — отметили в компании. Правительство Мексики уточнило, что группа афганских граждан прибыла в страну 1 сентября. По их словам, это уже четвертый рейс с жителями Афганистана за последнее время.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кабула была убита 20-летняя видеоблогерша Наджма Садеки. Незадолго до гибели она записала последнее видео, обратившись к поклонникам.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Следующие несколько дней в Кабуле тысячи людей укрывались в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

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