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В РФС считают несправедливым называть «Спартак» фаворитом матча с «Балтикой»

Тренер Гаджиев не считает «Спартак» фаворитом кубковой игры против «Балтики»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Известный тренер, президент махачкалинского «Динамо», член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев оценил уровень участников финала Пути регионов Кубка России – «Балтики» и «Спартака». В комментарии Vprognoze.ru он заявил, что в этом противостоянии нельзя однозначно называть фаворита.

«Считать «Спартак» явным фаворитом в матче с «Балтикой» в финале Пути регионов Кубка России несправедливо. Я думаю, уровень конкуренции в Российской премьер-лиге сейчас таков, что практическая каждая команда может в отдельно взятой встрече обыграть любого соперника», — убежден Гаджиев.

Матч между «Спартаком» и «Балтикой» состоится во вторник, 14 мая, в Калининграде и начнется в 20:45 по московскому времени. Победитель этого противостояния сыграет с лучшей команды парой финала Пути РПЛ — «Зенитом» или ЦСКА.

Первая встреча «Зенита» и ЦСКА, прошедшая в Москве, завершилась вничью, 1:1. Ответная игра состоится в Санкт-Петербурге в среду, 15 мая. Начало запланировано также на 20:45.

Ранее экс-футболист «Спартака» Гладилин похвалил Глушенкова за уход из клуба.

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