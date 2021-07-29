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В российских вузах могут ввести занятия по киберспорту

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Правительство России предложило ввести в некоторых вузах страны занятия по киберспорту, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на дорожную карту «Новые коммуникационные интернет-технологии».

В документе говорится, что в действующих образовательных программах российских вузов появятся киберспортивные дисциплины. Также будут введены курсы по анализу данных, разработке компьютерных игр и использованию технологий при создании кинофильмов и другого контента. Предполагается, что это будет сделано к декабрю 2022 года.

Согласно документу, на программу будет направлено 17,6 млрд руб. до 2024 года, из них 8,6 млрд. руб. будет выделено из федерального бюджета.

По данным издания, 23 июля документ был утвержден правительственной комиссией по цифровому развитию во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Как рассказал источник газеты, знакомый с ходом обсуждения проекта, инициатором проекта является «Ростелеком». В компании изданию заявили, что компьютерные игры могут «развивать креативность, умение быстро принимать решения, управлять стрессом», а также «развивать когнитивные способности». Как отметили в организации, киберспортивные дисциплины уже есть в ряде мировых вузов. В частности, курсы по игре StarCraft введены в Калифорнийском университете в Беркли, Флоридском университете и Нью-Йоркском университете.

Ранее британские исследователи установили, что киберспортивные состязания вызвали у детей и подростков повышенный интерес к ставкам, что может спровоцировать у них патологическую склонность к азартным играм, или лудоманию.

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