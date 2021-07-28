Apple призвала владельцев iPhone срочно обновить ОС

Компания Apple заявила об обнаружении ряда уязвимостей в iPhone, которыми могут воспользоваться мошенники. Об этом сообщает Mashable.

Характер уязвимостей не раскрывается, но Apple подчеркнула, что они уже эксплуатируются киберпреступниками, а значит представляют опасность для приватности пользователей. Чтобы защитить себя, необходимо в срочном порядке вручную обновить операционную систему до версии iOS 14.7.1, которая содержит нужный патч.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, какие новые функции были добавлены в iOS 14.7.