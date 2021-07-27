На Филиппинах юные геймеры продолжили играть, несмотря на наводнение

На Филиппинах в результате наводнения затопило интернет-кафе, но при этом дети не стали останавливать игру. Они все равно продолжили играть, несмотря на то, что оказались по пояс в воде, пишет Metro.

Инцидент случился в городе Каинта, провинция Ризал. Видео, на котором запечатлены юные геймеры, снял владелец компьютерного клуба Сио Самсон.

«Мы не знали, что в тот день будет наводнение, поэтому, когда я увидел их, я немедленно принял меры и сказал им, что мне нужно перенести оборудование подальше от воды», – сказал мужчина.

В итоге дети послушались его и покинули помещение интернет-кафе.

Как отмечает издание, все электрические кабели в клубе находились гораздо выше уровня подтопления, а подключение к розеткам было на уровень выше головы.

25 июля сообщалось, что на юге Бельгии, в провинции Намюр, в результате возобновления сильнейших дождей началось новое наводнение. Наибольший ущерб понес город Динан и район Бувинь. До этого в Германии ущерб от наводнения оценили в миллиарды евро. В Западной Европе произошло крупнейшее за последние 20 лет наводнение. Кроме Германии, пострадали также Бельгия и Нидерланды.