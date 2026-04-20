Политика Запада, нацеленная на сдерживание России и Китая, угрожает международному миру и безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов на Всероссийском муниципальном форуме, его слова приводит РИА Новости.

«Основную угрозу международному миру и безопасности, по нашему убеждению, представляет политика Запада, направленная на сдерживание России, Китая и других центров нарождающегося многополярного мира», — сказал он.

15 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и Европа планируют создание нового антироссийского военного блока, в котором Украине готовится ведущая роль.

13 апреля профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что у НАТО не было бы шансов в войне против России или Китая. Он сделал такой вывод, глядя на то, что Иран сделал с самолетами, базами и вооруженными силами США и Израиля. Профессор подчеркнул, что в конфликте с Североатлантическим альянсом Россия сначала уничтожит крупные базы в Европе с помощью ракетного комплекса «Орешник», а затем одна из подводных лодок проекта «Ясень» «всплывет у побережья США», благодаря чему Москва поставит НАТО «шах и мат».

