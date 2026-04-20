Франция и Германия захотели предоставить Украине «символическое» членство в ЕС

Франция и Германия выступают за предоставление Украине промежуточного статуса в процессе ее вступления в Евросоюз, что предусматривает частичную интеграцию и «символические» льготы без ключевых прав полноценного участника. Об этом пишет Financial Times.

По ее данным, речь идет о так называемых «символических» льготах на этапе перед вступлением. Киев не получит доступа к основным финансовым программам ЕС и возможности голосовать при принятии решений.

Германия предлагает модель «ассоциированного членства», которая разрешит Украине участвовать во встречах лидеров Евросоюза, но без влияния на решения и без автоматического доступа к бюджету.

Франция же предлагает «статус интегрированного государства». Он не позволит Киеву получить доступ к ключевым фондам и сельскохозяйственным субсидиям, говорится в тексте.

До этого Владимир Зеленский заявил, что Украина не заинтересована в неполном членстве в Евросоюзе, как Европа не заинтересована в том, чтобы украинская армия была ограниченной. По его утверждению, Европа нуждается в Украине как в сильном и полноправном партнере. Он привел пример с украинской армией, которая, по его словам, никому не нужна в формате «лайт».

