МИД: Россия приветствовала все посреднические усилия по ситуации на Ближнем Востоке

Иванов: РФ выступает против рецидивов агрессии США и Израиля против Ирана

Россия приветствует все посреднические усилия по ситуации на Ближнем Востоке и выступает против рецидивов агрессии в отношении Ирана и Ливана. Об этом заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов на Всероссийском муниципальном Форуме в Национальном центре «Россия», передает РИА Новости.

«Выступаем категорически против рецидивов агрессии США и Израиля против Ирана, а также Израиля против Ливана», — сказал он, добавив, что необоснованное применение военной силы против гражданских, инфраструктурных объектов не имеет никаких оправданий.

20 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге сообщил, что Россия не является посредником в переговорном процессе между США и Ираном, но готова оказать любое востребованное содействие для выхода на мирное урегулирование и достижение соглашения.

До этого глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что угрозы иранским кораблям со стороны и нелогичные требования США указывают на несерьезное отношение Вашингтона к вопросам урегулирования.

Ранее в Кремле ответили на предложение о вывозе урана из Ирана в Россию.