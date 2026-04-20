Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Землетрясение и цунами в ЯпонииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Партия Радева победила на выборах в Болгарии

Партия экс-президента Болгарии Радева набрала 44,5% после подсчета 100% голосов
Томас Тхайцук/Sputnik/РИА Новости

Партия «Прогрессивная Болгария» экс-лидера Болгарии Румена Радева набрала 44,5% голосов после подсчета 100% протоколов. Информация об этом следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

Согласно данным сайта, второе место заняла коалиция ГЕРБ-СДС с 13,3%, а третье — объединение партий «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария» с 12,6%.

До этого британское издание Telegraph предположило, что победа евроскептика Румена Радева на выборах может стать «худшим кошмаром» для Евросоюза и подорвать европейское единство в вопросе Украины. Издание отмечает, что Радев может использовать право вето Болгарии, чтобы отложить оказание помощи Киеву или заблокировать антироссийские санкции ЕС.

16 апреля газета Politico писала, что руководство Евросоюза насторожилось из-за позиции Радева по Украине, а также из-за того, что он изъявлял желание возобновить импорт российской нефти в страну.

Парламентские выборы в Болгарии состоялись 19 апреля. По данным экзитпола, партия «Прогрессивная Болгария» обошла главного конкурента — партию экс-премьера Бойко Борисова «Граждане за европейское развитие Болгарии».

Ранее Радева назвали «троянским конем» России в Евросоюзе.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!