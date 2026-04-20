Партия Радева победила на выборах в Болгарии

Партия «Прогрессивная Болгария» экс-лидера Болгарии Румена Радева набрала 44,5% голосов после подсчета 100% протоколов. Информация об этом следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

Согласно данным сайта, второе место заняла коалиция ГЕРБ-СДС с 13,3%, а третье — объединение партий «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария» с 12,6%.

До этого британское издание Telegraph предположило, что победа евроскептика Румена Радева на выборах может стать «худшим кошмаром» для Евросоюза и подорвать европейское единство в вопросе Украины. Издание отмечает, что Радев может использовать право вето Болгарии, чтобы отложить оказание помощи Киеву или заблокировать антироссийские санкции ЕС.

16 апреля газета Politico писала, что руководство Евросоюза насторожилось из-за позиции Радева по Украине, а также из-за того, что он изъявлял желание возобновить импорт российской нефти в страну.

Парламентские выборы в Болгарии состоялись 19 апреля. По данным экзитпола, партия «Прогрессивная Болгария» обошла главного конкурента — партию экс-премьера Бойко Борисова «Граждане за европейское развитие Болгарии».

Ранее Радева назвали «троянским конем» России в Евросоюзе.