Родившаяся без рук и без ног женщина воспитала троих детей, удивив соцсети

Соцсети удивила китаянка без рук и без ног, воспитавшая троих детей
В Китае 81-летняя женщина, родившаяся без рук и ног, одна воспитала троих детей, пишет Daily Star.

Ван Юши сумела не только адаптироваться к повседневной жизни, но и самостоятельно вырастить троих детей. Пользователей социальных сетей поразили ее навыки: несмотря на отсутствие конечностей, она умеет шить, готовить и даже нарезать продукты.

По словам сына, Чжан Лиху, мать получила имя лишь в возрасте 27 лет, когда вышла замуж — тогда сотрудник регистрационной службы официально записал ее как Ван Юши. До этого, как утверждается, у нее не было зарегистрированного имени.

После свадьбы у женщины родились двое сыновей и дочь. Основная забота о детях легла на нее, поскольку супруг часто находился на работе в другом месте.

Несмотря на тяжелые условия, китаянка справлялась с домашними обязанностями. По ее словам, жизнь была непростой, однако семье удавалось справляться с трудностями. Сегодня все дети Ван уже взрослые и имеют собственные семьи.

Когда мужа не стало, Юши переехала жить к сыну, который ведет блог о ее жизни в китайских соцсетях, где за историей женщины следят сотни тысяч подписчиков.

Ранее мужчина лишился всех конечностей после планового визита к стоматологу.

 
