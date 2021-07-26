Роскомнадзор заблокировал связанные с ФБК* сайты

Роскомнадзор с 26 июля заблокировал ресурсы, связанные с Фондом борьбы с коррупцией и Фондом защиты прав граждан (ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов)) и ФЗПГ (организация включена Минюстом в список иноагентов), а также движением «Штабы Навального» (признано экстремистским в РФ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что на основании требований Генпрокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к упоминаемым информационным ресурсам, в отношении которых Московским городским судом 9 июня вынесено решение о ликвидации и запрете деятельности по основаниям осуществления экстремистской деятельности.

Роскомнадзор со ссылкой на Генпрокуратуру сообщил, что эти интернет-ресурсы используются для пропаганды и продолжения запрещенной экстремистской деятельности перечисленных организаций.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального.