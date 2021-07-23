Эксперт рассказал, в какую криптовалюту выгодно вложиться нынешним летом

Летом 2021 года выгодной инвестицией станет вложение в эфир (Ethereum), если на рынке не произойдет серьезных потрясений, сообщил в беседе с «Газетой.Ru» основатель криптовалютной p2p-площадки Chatex Владислав Булочников. По его словам, скоро планируется обновление протокола эфира, что означает увеличение скорости транзакций.

«Несмотря на то, что рынок децентрализованных финансов сейчас тоже снижается, ряд проектов все равно будет расти, так что инвестиции в эфир будут правильными. Наверняка в следующем году можно будет получить определенную прибыль», — отметил эксперт.

Он также добавил, что на фоне масштабного наступления на «крипту», которое объявили крупнейшие государства мира (США, Китай, Великобритания, ЕС в полном составе, а также Россия), ждать серьезного роста каких-либо монет не стоит.

«Фундаментально стремление стран регулировать рынок цифровых активов перевешивает все позитивные новости и изменения. Потому у рынка нет сейчас драйверов для роста. Ни твит Илона Маска, ни заявления каких-то компаний, ни появление новый институциональных инвесторов ситуацию сильно не исправит. И поэтому сейчас стоит воспользоваться ситуацией, чтобы приобрести разные активы в надежде на дальнейший рост», — заключил Булочников.