Сайт «Ведомостей» подвергся DDoS-атаке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Бизнес Ньюс Медиа».

Станицу издания не удается открыть, появляется надпись «503 Service Temporarily Unavailable».

«Технические службы «Ведомостей» прилагают все усилия, чтобы ее [DDoS-атаку] нейтрализовать. Мы сосредоточены на том, чтобы работа как можно скорее восстановилась. Откуда — проверяем», — сказали в пресс-службе.

Ранее с сайта «Ведомостей» исчезла колонка обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова о конвейере по делам о шпионаже и госизмене.

Материал вышел на сайте издания утром 23 июля. Сафронов писал о том, как следствие работает с подозреваемыми по делам о госизмене и шпионаже. По словам журналиста, дела по ст. 275 (государственная измена) и ст. 276 (шпионаж) возбуждаются «в отношении конкретного лица, а не по факту утечки какой-либо информации за рубеж». Также он утверждал, что подозреваемый «фактически лишен возможности как-то защищаться», а адвокаты, выдаваемые государством, на самом деле занимаются не юридической поддержкой, а «с первых слов описывают незавидное положение задержанного и предлагают ему подумать о заключении досудебного соглашения».

Кроме того, Сафронов сообщил, что следователю гораздо важнее построить «уголовную прогрессию», чтобы обвиняемый не только признал вину, но и дал показания на других, чтобы возбуждать очередные дела.