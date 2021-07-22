Опубликованы фото, сделанные с помощью невидимой селфи-камеры смартфона

Пользователи сети опубликовали фотографии, сделанные с помощью еще неанонсированного смартфона Axon 30 от китайской компании ZTE. Об этом сообщает GSMArena.

Юзеры, которые уже смогли воспользоваться новым девайсом, в том числе показали снимки, сделанные с помощью невидимой селфи-камеры, расположенной под экраном Axon 30. На них отсутствуют какие-либо графические помехи, несмотря на нахождение «фронталки» под экраном.

Судя по опубликованным видео с первыми впечатлениями от смартфона, область, закрывающая фотомодуль, в новой модели получилась более качественной по сравнению с предшественниками. В Axon 30 камеру действительно можно назвать «невидимой», так как невооруженным глазом ее практически не разглядеть. В предыдущей модели Axon 20 модуль все же просматривался за дисплеем.

По неофициальной информации, у смартфона ZTE будет чип Snapdragon 870 и до 12 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что Axon 30 представят 27 июля. Невидимая селфи-камера нового поколения должна стать визитной карточкой устройства.

Ранее cтала известна официальная дата проведения Samsung Unpacked, презентации новых устройств. Организаторы намекнули, что будут представлены новые «раскладушки» — Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Чего ожидать от южнокорейской компании — в материале «Газеты.Ru».