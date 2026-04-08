Продажи Mazda и Toyota в России выросли в десятки раз

Японские бренды Toyota и Mazda показали многократный рост продаж в России по итогам первого квартала — спрос на них носит ажиотажный характер. Причина, по мнению экспертов, опрошенных журналом Motor, — в сохранении «налоговой ниши» для моторов до 160 л.с. и приверженности части российских водителей привычным маркам.

По данным «Автостата», с января по март 2026 года в России зарегистрировали 6 802 новых Mazda — на 1 294% больше, чем год назад (488 шт.). Такой рост обеспечил кроссовер Mazda CX-5 китайской сборки, на долю которого пришлось 90,8% всех регистраций бренда.

В первом квартале 2026 года продажи Toyota в России выросли на 111%: за три месяца зарегистрировали 6 914 новых автомобилей против 3 283 годом ранее. Рыночная доля бренда составила 2,6%.

Также сообщается, что Toyota прекратила официальную сборку в России еще в сентябре 2022 года. Сейчас 88% продаваемых в РФ автомобилей бренда собраны в Китае и поступают через параллельный импорт. Самыми востребованными у россиян стали Toyota RAV4, Highlander, Camry и Land Cruiser Prado 150. Продажи Corolla упали на 13%, до 158 единиц.

