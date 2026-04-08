Россиянам разрешат открывать счета в банках по видосвязи

Банк России разрабатывает экспериментальный правовой режим, в рамках которого кредитные организации получат право подписывать договоры с новыми клиентами в дистанционном порядке без визитов в отделения. Предполагается, что счета можно будет открывать по видеосвязи, пишут «Ведомости» со ссылкой на главу Национального совета финансового рынка Александра Наумова.

В обсуждении параметров нового способа заключения договоров с банками участвуют Минфин, Минцифры, ФСБ и Росфинмониторинг. Если не возникнет серьезных препятствий, то эксперимент может получить одобрение уже к лету и начать работать до конца нынешнего года. К нему уже готовы подключиться такие крупные игроки отечественного банковского сектора как Альфа-банк, ВТБ и Россельхозбанк.

Наумов уточнил, что видеозвонки, с помощью которых россиянам планируется разрешить подписывать договоры с банками, можно будет совершать только с помощью определенных сервисов, разработанных в РФ. Планируются и другие ограничения: например, воспользоваться экспериментальной функцией смогут не все банковские клиенты, а лишь некоторые, причем для них будут установлены лимиты по операциям и требования к остатку на счетах.

В Минэкономразвития положительно оценивают планируемые изменения, поясняя, что они помогут банкам сократить издержки и заполучить новых клиентов в регионах, где слишком дорого и нерентабельно открывать отделения.

При этом доступность и привлекательность кредитов для россиян неуклонно снижается: из данных Обединенного кредитного бюро (ОКБ) следует, что реальные ставки по банковским займам достигли 50%. Параллельно банки вынуждены сокращать грейс-период по кредитным картам, в течение которого клиент может пользоваться заемными средствами без уплаты процентов.

