ВСУ ударили по автомобилю в Белгородской области, есть пострадавшие

В селе Нежеголь Шебекинского округа Белгородской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль. В результате удара, четыре человека получили ранения, сообщил в свое Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Еще один пострадавший получил ранения, не совместимые с жизнью, добавил глава региона.

По словам Гладкова, троих мужчин доставили в Шебекинскую ЦРБ бойцы самообороны. Медики диагностировали у них минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Еще один пострадавший самостоятельно обратился в больницу.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно обстреливают районы Белгородской области, находящиеся вблизи линии соприкосновения. Так, 14 марта украинский дрон атаковал автомобиль в селе Ржевка в Белгородской области. В результате обстрела, мужчина получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения рук. 8 марта беспилотник ВСУ сдетонировал рядом с машиной на трассе между Шебекино и Белгородом. Тогда серьезные ранения получили мужчина и женщина, их госпитализировали в местную больницу.

Ранее житель Белгородской области получил перелом бедра из-за атаки беспилотника.

 
Теперь вы знаете
Что «волшебного» в суперфудах и можно ли их заменить другими продуктами?
