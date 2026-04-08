Врач назвала «полезные» продукты, способные навредить сердцу

Некоторые популярные продукты для здоровья кишечника, такие как кимчи, комбуча (чайный гриб), фруктовые йогурты, смузи и квашеная капуста, могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний из-за высокого содержания соли или сахара. Об этом рассказала диетолог Трейси Паркер, руководитель отдела питания Британского кардиологического фонда, изданию Daily Mirror.

Ферментированные и молочные продукты содержат пробиотики — полезные живые микроорганизмы, и пребиотики — вещества, которые служат пищей для таких бактерий. Они могут снижать симптомы расстройств пищеварения, активировать иммунные клетки и повышать уровень антител, что снижает риск инфекционных заболеваний и аллергий.

Однако эксперт уточнила: несмотря на полезные свойства, регулярное употребление таких продуктов в больших количествах может негативно влиять на состояние сердца.

«Ферментированные продукты, например кимчи или квашеная капуста, нередко содержат значительное количество соли, что может способствовать повышению артериального давления. Смузи и фруктовые йогурты, в свою очередь, иногда включают добавленный сахар и могут вызывать резкие колебания уровня глюкозы в крови», — подчеркнула Паркер.

При этом диетолог отметила, что полностью отказываться от таких продуктов не требуется. По ее словам, важно соблюдать умеренность, внимательно читать состав и по возможности выбирать минимально обработанные, чтобы сохранить пользу для организма без дополнительной нагрузки на сердечно-сосудистую систему.

