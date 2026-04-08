Сборная России может сыграть с участником ЧМ-2026

Генеральный секретарь федерации футбола ДР Конго Лилиан Чимпумпу заявила, что сборная страны готова сыграть с командой России. Ее слова приводит Sport24.

«Российская сторона может отправить нам предложение, и мы вместе с главным тренером обязательно его рассмотрим. Никаких проблем с ФИФА не будет и мы открыты к возможности сыграть товарищеский матч сборных ДР Конго и России. Будем ждать предложения», — сказала Чимпумпу.

Генсек отметила, что сборная Конго ищет соперников для товарищеских матчей в июне.

ДР Конго сыграет на чемпионате мира 2026 года, который пройдет в Северной Америке с 11 июня по 19 июля. Предстоящий ЧМ станет первым, в котором примут участие сразу 48 сборных. Конголезцы сыграют в группе со сборными Португалии, Узбекистана и Колумбии.

Сборная России по решению Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранена от международных турниров с 2022 года. Российские футболисты проводят только товарищеские матчи.

