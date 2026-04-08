Стало известно о жестком разговоре Путина и Пашиняна в Кремле

Hraparak: Путин и Пашинян провели жесткий разговор за закрытыми дверями в Кремле

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян 1 апреля провели «жесткий» разговор за закрытыми дверями в Кремле. Об этом сообщила армянская газета Hraparak со ссылкой на неназванные источники.

«После [публичной] встречи и жесткого разговора между Владимиром Путиным и Николой Пашиняном, по нашим данным, за закрытыми дверями состоялся еще более жесткий разговор», — говорится в публикации.

По данным издания, Москва по итогам встречи в Кремле сочла невозможным достичь каких-либо договоренностей с Пашиняном. Поэтому было принято решение о практических шагах, отметили журналисты. В частности, в материале упоминается запрет на въезд в Россию бизнесменам, представителям крупных компаний и даже культурных организаций, связанных с властью Пашиняна. Какие-либо подробности, почему было принято такое решение, авторы материала не приводят.

Официально эта информация ни российской, ни армянской стороной не подтверждалась.

Встреча Владимира Путина и Николы Пашиняна состоялась 1 апреля в Москве. На переговорах с премьер-министром Армении российский лидер, в частности, заявил, что Москва хотела бы допуска пророссийских политических сил к предстоящим в июне парламентским выборам в республике. Путин также указал, что сближение Еревана с Евросоюзом противоречит участию республики в ЕАЭС (Евразийский экономический союз), и напомнил, что Россия продает Армении газ намного дешевле, чем он стоит в Европе.

Пашинян на встрече подчеркнул, что отношения с Москвой имеют для Еревана ключевое значение. До этого он называл Россию другом Армении.

Ранее Песков объяснил, что встреча Путина с Пашиняном была закрытой для СМИ из-за откровенности.