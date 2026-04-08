В правительстве рассказали о подготовке к модернизации льготной ипотеки

Льготная ипотека была вынужденной мерой и очень дорого обошлась госбюджету, поэтому ее будут модернизировать и сейчас мониторят в еженедельном режиме. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин заявил на заседании коллегии Минстроя и комиссии Госсовета «Инфраструктура для жизни», передает ТАСС.

«Это вынужденная мера, и она нам обошлась очень дорого, чтобы поддержать рынок, поддержать людей, которые вложили деньги в квартиры», — пояснил он.

По словам зампреда российского правительства, кабмин постоянно отслеживает ситуацию с программой семейной ипотеки, которой предстоит модернизация — в частности, дифференциация ставки и увеличение лимита в некоторых регионах.

«По поручению президента правительством организован мониторинг жилищного строительства и ипотечного кредитования. <...> Непростая ситуация, но в целом рынок нам удается поддерживать», — добавил Хуснуллин.

Льготная ипотека по-прежнему остается драйвером рынка ипотечного кредитования: на нее приходится 80% всех выдаваемых в России кредитов на покупку жилья, подчеркнул вице-премьер.

По его словам, модернизация затронет семейную ипотеку, тогда как остальные льготные программы — для новых регионов РФ, работников IT сферы и покупателей жилья в арктической и дальневосточной зонах — останутся в силе.

Ранее Хуснуллин анонсировал повышение лимита по льготной ипотеке.