Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В правительстве рассказали о подготовке к модернизации льготной ипотеки

Хуснуллин: правительство еженедельно мониторит ситуацию со льготной ипотекой
Павел Лисицын/РИА Новости

Льготная ипотека была вынужденной мерой и очень дорого обошлась госбюджету, поэтому ее будут модернизировать и сейчас мониторят в еженедельном режиме. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин заявил на заседании коллегии Минстроя и комиссии Госсовета «Инфраструктура для жизни», передает ТАСС.

«Это вынужденная мера, и она нам обошлась очень дорого, чтобы поддержать рынок, поддержать людей, которые вложили деньги в квартиры», — пояснил он.

По словам зампреда российского правительства, кабмин постоянно отслеживает ситуацию с программой семейной ипотеки, которой предстоит модернизация — в частности, дифференциация ставки и увеличение лимита в некоторых регионах.

«По поручению президента правительством организован мониторинг жилищного строительства и ипотечного кредитования. <...> Непростая ситуация, но в целом рынок нам удается поддерживать», — добавил Хуснуллин.

Льготная ипотека по-прежнему остается драйвером рынка ипотечного кредитования: на нее приходится 80% всех выдаваемых в России кредитов на покупку жилья, подчеркнул вице-премьер.

По его словам, модернизация затронет семейную ипотеку, тогда как остальные льготные программы — для новых регионов РФ, работников IT сферы и покупателей жилья в арктической и дальневосточной зонах — останутся в силе.

Ранее Хуснуллин анонсировал повышение лимита по льготной ипотеке.

 
Теперь вы знаете
Что «волшебного» в суперфудах и можно ли их заменить другими продуктами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
