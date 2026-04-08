Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Россия экстрадировала из ОАЭ двух находившихся в международном розыске граждан

Ahmed Jadallah/Reuters

Россия экстрадировала из ОАЭ двух россиян, один из которых обвиняется в мошенничестве на 15 млн рублей, а второй — в банковской деятельности без лицензии. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она рассказала, что в 2019 году гражданин РФ взял в долг 15 млн рублей у мужчины под залог квартир, которые ему не принадлежали. Полученные деньги похитил. Кроме того, в 2017 году он заключил договор продажи автомобиля премиум-класса, но обязательств не выполнил и присвоил полученные денежные средства.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, но обвиняемый скрылся за границей. По поручению Генпрокуратуры его объявили в международный розыск.

Второй разыскиваемый, по версии следствия, совершал преступления с 2019 по 2020 год вместе с руководителями и сотрудниками коммерческого банка в Москве. Сообщники заключили кредитные договоры между банком и фиктивными организациями, после чего перечислили им денежные средства на общую сумму более 370 млн рублей, добавила Волк.

Россия активно использует экстрадицию для возвращения лиц, обвиняемых в преступлениях (мошенничество, коррупция), сотрудничая с такими странами, как ОАЭ, Черногория, Вьетнам, Китай. Процесс требует двойной криминализации деяния. При этом европейские страны часто отказывают РФ в экстрадиции.

Ранее Китай выдал России обвиняемого во взятках за сдачу сессии в московском вузе.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!