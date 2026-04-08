Россия экстрадировала из ОАЭ двух находившихся в международном розыске граждан

Россия экстрадировала из ОАЭ двух россиян, один из которых обвиняется в мошенничестве на 15 млн рублей, а второй — в банковской деятельности без лицензии. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она рассказала, что в 2019 году гражданин РФ взял в долг 15 млн рублей у мужчины под залог квартир, которые ему не принадлежали. Полученные деньги похитил. Кроме того, в 2017 году он заключил договор продажи автомобиля премиум-класса, но обязательств не выполнил и присвоил полученные денежные средства.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, но обвиняемый скрылся за границей. По поручению Генпрокуратуры его объявили в международный розыск.

Второй разыскиваемый, по версии следствия, совершал преступления с 2019 по 2020 год вместе с руководителями и сотрудниками коммерческого банка в Москве. Сообщники заключили кредитные договоры между банком и фиктивными организациями, после чего перечислили им денежные средства на общую сумму более 370 млн рублей, добавила Волк.

Россия активно использует экстрадицию для возвращения лиц, обвиняемых в преступлениях (мошенничество, коррупция), сотрудничая с такими странами, как ОАЭ, Черногория, Вьетнам, Китай. Процесс требует двойной криминализации деяния. При этом европейские страны часто отказывают РФ в экстрадиции.

