Глава офиса Зеленского провел «откровенную встречу» с депутатами

Руководитель офиса украинского лидера Кирилл Буданов в начале недели провел «откровенную встречу» с депутатами Верховной рады. Об этом сообщило издание «Новости.Live».

По информации журналистов, встреча прошла 6 апреля в закрытом формате. В ней приняли участие руководители парламента Украины и ряда комитетов.

«Разговор продолжался в «конструктивной» атмосфере и преимущественно касался проблемных законопроектов, в частности, после критики правительства и протестов депутатов», — говорится в материале.

В тексте уточняется, что участники встречи решили около 30% спорных вопросов.

24 марта член Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что в адрес парламентариев поступают угрозы со стороны офиса главы государства Владимира Зеленского. Законодатель также предупредил, что 25 марта готовится «показательное избиение» нескольких депутатов и провокации в правительственном квартале. Как он отметил, таким образом офис украинского лидера хочет добиться, чтобы законодатели боялись и голосовали за все, что спускается сверху.

В результате около 60 депутатов Рады отказались приходить на работу 25 марта. Сообщалось, что парламентарии якобы получили угрозы.

Ранее украинских депутатов назвали «дармоедами» из-за отказа рассматривать «нужные законопроекты».