В Иране обвинили Израиль и США в нарушении перемирия

Иранский Press TV заявил об атаке США и Израиля на НПЗ на острове Лаван

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на иранском острове Лаван подвергся нападению спустя несколько часов после объявления перемирия в войне. Об этом заявил иранский телеканал Press TV.

«В нарушение перемирия американо-израильские силы атаковали нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван», — говорится в сообщении.

В настоящее время группы безопасности и пожарные работают над тушением пожара и обеспечением безопасности в этом районе.

В среду американский лидер за полтора часа до окончания своего ультиматума объявил о перемирии с Ираном сроком на две недели. Тегеран подтвердил готовность к прекращению боевых действий при выполнении ряда условий и сообщил о временном режиме судоходства в Ормузском проливе. В конце недели стороны должны встретиться в Исламабаде для дальнейших обсуждений.

Согласно заявлению иранской стороны, США согласились с предложением из 10 пунктов, которое, в том числе, обязывает Вашингтон не допускать новой агрессии против Ирана, сохранять иранский контроль над Ормузским проливом, согласиться на обогащение урана, отменить все санкции и прекратить боевые действия на всех фронтах.

