В России спрогнозировали сокращение вылова лосося

В этом году суммарные объемы вылова лососевых в России сократятся примерно на 85,5-105,5 тысячи тонн. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков, его слова приводит ТАСС.

«По лососевым мы ожидаем снижение по вылову в текущем году. Пока сложно сказать, сколько в итоге будет выловлено», — сказал он.

В начале года Росрыболовство сообщало, что страна осталась мировым лидером по добыче тихоокеанских лососей. Вылов по итогу 2025 года составил около 335,5 тыс. тонн, что на 100 тыс. тонн больше, чем в 2024 году, когда вылов лососевых стал минимальным за 20 лет в России.

Россия полностью обеспечена красной рыбой и икрой, заявили в ведомстве. Самые высокие уловы лососей в России были зафиксированы в 2018 году (685 тыс. тонн) и 2023 году (609 тыс. тонн).

К тихоокеанскому лососю относятся горбуша, кета, нерка, кижуч, чавыча и сима. Регионами-лидерами по добыче лосося являются Камчатский и Хабаровский края и Сахалинская область.

