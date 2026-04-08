Уголовное дело завели после пропажи Героя России Асылханова

Уголовное дело возбуждено после пропажи Героя России Алексея Асылханова в Кемеровской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на региональное управление ведомства.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 105 УК РФ», — сказали агентству.

Молодой человек на прошлой неделе — 3 апреля — ушел из дома в городе Югре и не вернулся. Его поисками занимаются сотрудники межмуниципального отдела министерства внутренних дел РФ «Юргинский».

«Приметы: на вид 20–25 лет, рост 175 сантиметров, темные волосы, глаза карие. Особые приметы: протез правой ноги. Был одет: кепка черная, куртка черная на молнии с капюшоном, штаны черные, кроссовки черные с белыми полосами. При себе имел черную кожаную сумку и пакет», — отмечается в ориентировке. На фоне произошедшего граждан, имеющих какую-либо информацию о местонахождении 23-летнего Асылханова, призвали сообщить об этом в полицию. Людям пообещали обеспечить анонимность.

