Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Культура

Раскрыто, почему Александр Серов пропустил день рождения дочери

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Александр Серов не смог присутствовать на дне рождения дочери Мишель из-за важной встречи. Директор артиста Егор рассказал «Газете.Ru», что он хотел приехать, но не успел.

По словам представителя Серова, он хоть и не смог быть на празднике, но сделал все, чтобы он состоялся. Именно отец именинницы договаривался с хозяином бара, где проходило торжество, и музыкантами.

«Мы ездили на встречу в правительстве с очень серьезными людьми, поэтому не поехали [на день рождения]. Мы думали, что успеем, потому что территориально тоже были в центре, но не получилось. Александр Николаевич провел переговоры с Максимом Петтером, хозяином бара, все организовал, всех своих музыкантов ей дал, они месяц учили программу, потому что там же живой звук. Также он взял финансовую сторону касаемо музыкантов. Он очень все контролировал, подходил ко всему ответственно», — поделился директор артиста.

Представитель Серова отметил, что Мишель не обиделась на отца за отсутствие на празднике. Также он подчеркнул, что у певца нет проблем в отношениях с зятем. В СМИ писали, что Александр Серов не может найти общий язык с мужем дочери, поэтому выдвигались предположения, что именно это послужило причиной пропуска дня рождения.

«У них все хорошо, это чисто бульварные дела. Не знаю, откуда это все берется. Все в порядке. Внуков часто видим. Они приезжали на день рождения Александра Николаевича. Они игрались, поздравляли. Дедушка дам им свои статуэтки рыцарей. Все хорошо, как и должно быть. А то, что писали, якобы «выгнал из дома», как это может быть? Любимая родная дочь Александра Николаевича, ради которой он все делает. Но мы к этим слухам относимся спокойно», — заявил директор Серова.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!