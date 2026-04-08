Раскрыто, почему Александр Серов пропустил день рождения дочери

Певец Александр Серов не смог присутствовать на дне рождения дочери Мишель из-за важной встречи. Директор артиста Егор рассказал «Газете.Ru», что он хотел приехать, но не успел.

По словам представителя Серова, он хоть и не смог быть на празднике, но сделал все, чтобы он состоялся. Именно отец именинницы договаривался с хозяином бара, где проходило торжество, и музыкантами.

«Мы ездили на встречу в правительстве с очень серьезными людьми, поэтому не поехали [на день рождения]. Мы думали, что успеем, потому что территориально тоже были в центре, но не получилось. Александр Николаевич провел переговоры с Максимом Петтером, хозяином бара, все организовал, всех своих музыкантов ей дал, они месяц учили программу, потому что там же живой звук. Также он взял финансовую сторону касаемо музыкантов. Он очень все контролировал, подходил ко всему ответственно», — поделился директор артиста.

Представитель Серова отметил, что Мишель не обиделась на отца за отсутствие на празднике. Также он подчеркнул, что у певца нет проблем в отношениях с зятем. В СМИ писали, что Александр Серов не может найти общий язык с мужем дочери, поэтому выдвигались предположения, что именно это послужило причиной пропуска дня рождения.

«У них все хорошо, это чисто бульварные дела. Не знаю, откуда это все берется. Все в порядке. Внуков часто видим. Они приезжали на день рождения Александра Николаевича. Они игрались, поздравляли. Дедушка дам им свои статуэтки рыцарей. Все хорошо, как и должно быть. А то, что писали, якобы «выгнал из дома», как это может быть? Любимая родная дочь Александра Николаевича, ради которой он все делает. Но мы к этим слухам относимся спокойно», — заявил директор Серова.

