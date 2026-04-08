В Мерефе Харьковской области после массированной атаки в ночь на среду поврежден нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает телеканал «Общественное» со ссылкой на начальника юридического отдела завода Анастасию Чередникову.

По ее словам, предприятие понесло значительные убытки. Среди людей никто не пострадал нет. По информации Чередниковой, это пятый удар по предприятию с начала украинского конфликта.

7 апреля Минобороны РФ сообщило об ударах по украинскому пограничному отряду в Харьковской области. По данным ведомства, подразделения российской группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение силам украинских войск в районах населенных пунктов Малая Слободка, Пустогород, Мирополье, Хотень и Великая Чернетчина Сумской области.

До этого стало известно, что Вооруженные силы РФ за сутки взяли под контроль наибольшую с середины марта по площади территорию на Славянско-Краматорском направлении. По информации журналистов, российским войскам удалось выбить Вооруженные силы Украины с территории площадью около 18 квадратных километров. Речь идет о землях между Никифоровкой и Калениками, к востоку от Рай-Александровки — важного узла обороны украинских формирований.

