В Госдуме ответили обратившемуся к России Зеленскому

Депутат Чепа назвал политической игрой слова Зеленского о прекращении огня
Обращение украинского лидера Владимира Зеленского к России по поводу перемирия на Украине на фоне двухнедельного прекращения огня на Ближнем Востоке является политической игрой. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мы понимаем, что сегодняшнее прекращение огня в ирано-американско-израильском конфликте — это прелюдия к мирному соглашению, и мирное соглашение будет достигнуто довольно-таки, я думаю, быстро. Будут сложные вопросы относительно ядерной программы, МАГАТЭ, но это будет достигнуто по-любому», — указал парламентарий.

На этом фоне заявление Зеленского о стремлении к перемирию, отметил Чепа, является, наоборот, простой политической игрой для того, чтобы выиграть время на перевооружение ВСУ.

«Это игра. Мы изначально и в 2014 году, и в 2022 году, и в последующие [годы] говорили: вот условия, пожалуйста, это условия и для мирного соглашения, и для перемирия», — напомнил депутат.

8 апреля Зеленский в своем Telegram-канале обратился к России на фоне прекращения огня на Ближнем Востоке.

По его словам, Украина всегда призывала к прекращению огня в конфликте с Россией. Глава государства заверил, что Киев также поддерживает «тишину» на Ближнем Востоке.

«Украина еще раз повторяет России: мы готовы отвечать зеркально, если россияне прекратят свои удары. Это очевидно для всех — что прекращение огня может создать правильные предпосылки для договоренностей», — сказал президент Украины.

Ранее глава МИД Украины призвал США «проявить решительность» против Москвы.

 
Теперь вы знаете
Что «волшебного» в суперфудах и можно ли их заменить другими продуктами?
