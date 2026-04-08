Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Стало известно, чем грозит поражение Украины Североатлантическому альянсу

ЕП: поражение Украины в конфликте поставит под сомнение жизнеспособность НАТО
Virginia Mayo/AP

Бывший советник вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Оксана Осадчая в колонке для «Европейской правды» (ЕП) заявила, что поражение Украины в конфликте с Россией поставит под сомнение жизнеспособность НАТО.

По ее словам, для Североатлантического альянса Украина может стать как проклятием, так и благословением.

«Проигрыш Украины в войне способен перечеркнуть всю взлелеянную конфигурацию безопасности в Европе», — отметила Осадчая.

По ее мнению, НАТО следует изменить устоявшуюся модель взаимодействия с Киевом, если альянс не хочет увидеть разрушительные последствия.

4 апреля в МИД РФ заявили, что военные авантюры НАТО по всему мира всегда становились источником хаоса, приводили к многочисленным жертвам среди мирного населения и разрушительным последствиям.

В качестве примера в российском ведомстве привели действия НАТО в Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии и на Украине.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
