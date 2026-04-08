ЕП: поражение Украины в конфликте поставит под сомнение жизнеспособность НАТО

Бывший советник вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Оксана Осадчая в колонке для «Европейской правды» (ЕП) заявила, что поражение Украины в конфликте с Россией поставит под сомнение жизнеспособность НАТО.

По ее словам, для Североатлантического альянса Украина может стать как проклятием, так и благословением.

«Проигрыш Украины в войне способен перечеркнуть всю взлелеянную конфигурацию безопасности в Европе», — отметила Осадчая.

По ее мнению, НАТО следует изменить устоявшуюся модель взаимодействия с Киевом, если альянс не хочет увидеть разрушительные последствия.

4 апреля в МИД РФ заявили, что военные авантюры НАТО по всему мира всегда становились источником хаоса, приводили к многочисленным жертвам среди мирного населения и разрушительным последствиям.

В качестве примера в российском ведомстве привели действия НАТО в Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии и на Украине.

