Итальянская сеть одежды решила полностью уйти из России

Итальянский бренд Trussardi решил закрыть все свои подразделения в России. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ», ссылаясь на пояснительную записку к бухгалтерской отчетности компании «Т. Р. С. Дистрибьюшн», управляющей магазинами.

В число закрытых точек вошли магазины на Цветном бульваре, в ГУМе и в крупных торговых центрах «Метрополис» и «Европейский».

Руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Артем Суворов считает, что закрытие подразделений только к осени 2025 года говорит о постепенном выходе из арендных отношений. Он отметил, что для премиального фэшн-сегмента такая задержка объяснима, поскольку договоры аренды в знаковых локациях редко расторгаются одномоментно.

Бренд Trussardi объявил об уходе с рынка РФ в 2022 году. В 2024 году появились сообщения о том, что бренд планирует вернуться на российский рынок — была информация, что Trussardi откроет магазин на Ходынском поле в российской столице, но этого так и не произошло.

