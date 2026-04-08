Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Итальянская сеть одежды решила полностью уйти из России

«Ъ»: итальянский бренд одежды Trussardi закрыл все подразделения в России
Итальянский бренд Trussardi решил закрыть все свои подразделения в России. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ», ссылаясь на пояснительную записку к бухгалтерской отчетности компании «Т. Р. С. Дистрибьюшн», управляющей магазинами.

В число закрытых точек вошли магазины на Цветном бульваре, в ГУМе и в крупных торговых центрах «Метрополис» и «Европейский».

Руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Артем Суворов считает, что закрытие подразделений только к осени 2025 года говорит о постепенном выходе из арендных отношений. Он отметил, что для премиального фэшн-сегмента такая задержка объяснима, поскольку договоры аренды в знаковых локациях редко расторгаются одномоментно.

Бренд Trussardi объявил об уходе с рынка РФ в 2022 году. В 2024 году появились сообщения о том, что бренд планирует вернуться на российский рынок — была информация, что Trussardi откроет магазин на Ходынском поле в российской столице, но этого так и не произошло.

Ранее сообщалось, что O'stin закрыл 62 магазина на фоне падения продаж.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
