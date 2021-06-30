Роскомнадзор заблокировал 19 ресурсов, создающих QR-коды для посещения кафе

Роскомнадзор заблокировал 19 ресурсов, генерирующих QR-коды для посещения общественных мест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Всего с начала этого года было заблокировано или удалено 227 страниц, в том числе содержащих информацию о продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19.

«Также на основании требования Генпрокуратуры России ограничен доступ к 19 ресурсам, позволяющим генерировать QR-коды для посещения общественных мест», — рассказали в пресс-службе.

Роскомнадзор направил письма администрациям соцсетей с просьбой мониторить и удалять публикации, связанные с распространением фейков.

Ранее сообщалось, что IT-специалисты зафиксировали рост числа сайтов-клонов «Госуслуг» для подделки QR-кодов.

С 28 июня в Москве посещать кафе и рестораны могут только те, кто прошел полную вакцинацию, переболел коронавирусом в последние полгода или имеет отрицательный ПЦР-тест. При этом подтвердить наличие «ковид-пропуска» нужно будет с помощью специального QR-кода.