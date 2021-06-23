Facebook обжаловал штраф на 26 млн рублей

Компания Facebook обратилась в Таганский суд Москвы с жалобой на штраф в 26 млн рублей за отказ от удаления запрещенной информации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчук.

«Судебные заседания пока не назначены», – заявила собеседница агентства.

25 мая мировой судья Таганского района столицы оштрафовал соцсеть Facebook по восьми протоколам на 26 млн руб. за неудаление из американской социальной сети запрещенного контента.

10 июня суд принял решение оштрафовать Facebook еще на 17 млн руб. по четырем эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора.