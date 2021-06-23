Instagram и Facebook запустят короткие видео Reels и музыку в России

Короткие развлекательные видео в специальной вкладке Reels появятся в социальной сети Instagram, пользователи смогут не только просматривать, но и создавать их. Также будет создана новая функция, с помощью которой можно вставлять музыку в сторис. Об этом журналистам сообщили в компании Facebook, которой принадлежит социальная соцсеть, передает ТАСС.

«Начиная с 23 июня российские пользователи в Instagram и Facebook получат доступ к долгожданным музыкальным функциям — Reels и музыка», — сообщили в

Кроме того, у пользователей Facebook появится возможность добавить любимый трек в раздел «Хобби и интересы» и закрепить его в шапке профиля. Песня будет проигрываться каждый раз, когда кто-то решит посетить ваш профиль.

Отмечается, что с помощью вкладки Reels можно создавать и редактировать ролики длительностью до 20 секунд, выкладывать видео можно будет к в сторис, так и в посте. Также появится возможность добавлять в них музыку из библиотеки приложения или создавать свое оригинальное аудио.

Ранее компания Facebook объявила, что запускает облегченную версию Instagram — Instagram Lite — в 170 странах.