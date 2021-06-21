Twitch начал банить популярных стримерш за облизывание микрофона в штанах для йоги

Стриминговая платформа Twitch заблокировала аккаунты популярных стримерш Кейтлин «Amouranth» Сирагуса и Дженель «Indiefoxx» Дагрес за стримы, в которых девушки облизывали микрофоны в штанах для йоги, сообщает издание Polygon.

Бан аккаунтов связан со внутренней политикой платформы по модерации материалов с «содержанием сексуального характера». Во время трансляций в формате ASMR (разговоры шепот и другие тихие звуки на сверхчувствительный микрофон) девушки облизывали микрофоны в форме человеческий ушей и выполняли различные гимнастические упражнения в штанах для йоги.

На момент блокировки, аккаунты Amouranth и Indiefoxx насчитывали примерно 3,15 млн и 900 тыс. подписчиков на платформе соответственно.

Amouranth прокомментировала ситуацию, заявив, что теперь будет осторожнее, так как поняла, что модерация на платформе позволяет делать что угодно, «пока это невозможно будет игнорировать».

В Twitch комментировать блокировку аккаунтов отказались, вместо этого сославшись на материал компании о «стримах в горячей ванне», предыдущем тренде на платформе, который вызвал большое обсуждение в сообществе. На этих трансляциях стримерши, одетые только в купальники, вели беседы с подписчиками из надувных бассейнов.

Ранее в Twitch объявили, что будут банить пользователей за «неподобающее поведение» в реальной жизни.