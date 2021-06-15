В Госдуму внесли законопроект о внесудебной борьбе с пиратским контентом

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому поисковики будут обязаны блокировать интернет-страницы с контентом, нарушающим авторские права. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, правообладателями и их объединениями будут созданы базы данных сайтов и интернет-страниц, где нарушаются авторские права. Затем поисковые системы будут взаимодействовать с этими базами данных и в течение шести часов изымать из поисковой выдачи сайты и страницы с нарушениями.

При этом владельцы сайтов смогут оспорить это решение, направив оператору базы данных заявление с доказательствами, подтверждающими, что авторские права не были нарушены. Таким образом, после подтверждения интернет-страница будет исключена из базы, и в течение 6 часов блокировка отменится.

Закон может вступить в силу с 1 декабря 2021 года.

Ранее международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, оценила рынок интернет-пиратства в России в 2020 году в $59 млн. По данным экспертов компании, данная цифра на 7% ниже показателей 2019 года.