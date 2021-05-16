Эксперты прокомментировали появление новой схемы мошенничества в WhatsApp

Президент АО «Квибрум», специалист по искусственному интеллекту Игорь Ашманов прокомментировал появление схемы мошенничества в WhatsApp, при которой пользователи получают сообщения о том, что сервис может стать платным из-за изменения политики конфиденциальности. Об этом сообщает РБК.

По его словам данная схема основывается на классическом принципе цепочных писем, который появился в России еще в 1980-х годах.

«Людям по почте приходили письма, в которых сообщалось, что их нужно переписать и отправить своим друзьям, в противном случае человека якобы ожидают несчастья. С появлением интернета рассылать такие письма стало еще легче», — сказал он.

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в комментарии RT пояснил, что при получении подобных сообщений следует исходить из того, что WhatsApp сегодня «является бесплатным инструментом и никаких денег ни за работу в нём, ни за работу в каком-то ином мессенджере не требуется».

Ранее сообщалось, что аферисты придумали новую схему обмана пользователей WhatsApp, воспользовавшись изменением правил конфиденциальности мессенджера. Отмечается, что злоумышленники рассылают пользователям фейковые письма с информацией, что для них мессенджер станет платным, если они не выполнят определенные условия.