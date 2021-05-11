Посольство отвергло сообщения СМИ о возможной причастности России к кибервзлому в США

Россия отвергает распространенную СМИ информацию о причастности к кибервзлому компании-оператора трубопроводов в США Colonial Pipeline. Соответствующее заявление опубликовано на странице российского посольства в Facebook во вторник, 11 мая.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что организаторы кибервзлома на Colonial Pipeline могут находиться в России, при этом отсутствуют доказательства относительного того, что российское государство могло быть к ним причастно.

В диппредставительстве отметили, что некоторые средства массовой информации пытаются обвинить Россию в кибератаке на Colonial Pipeline.

«При этом американские власти возлагают ответственность за инцидент на криминальную группу DarkSide и не ассоциируют ее с конкретными странами. Категорически отвергаем безосновательные измышления отдельных журналистов и вновь заявляем, что Россия не проводит «злонамеренных» операций в виртуальном пространстве», — подчеркнули в посольстве РФ в Вашингтоне.

Во вторник, 11 мая, пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заявил, что РФ никак не связана с хакерской атакой, осуществленной на трубопроводную компанию Colonial Pipeline в Соединенных Штатах.

Как пояснили в Colonial Pipeline, речь шла о вирусе, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные. Злоумышленники требовали определенную сумму у жертв кибератаки. Уже запустили процесс восстановления работы и возвращения к деятельности в штатном режиме.

Колониальный трубопровод — крупнейший нефтяной трубопровод в США, поставляющий топливо с заводов на побережье Мексиканского залива на Восточное побережье страны. Ежедневно по трубопроводу транспортируется около 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье.