ФБР: за атакой на топливную компанию США стоит группировка из Восточной Европы

Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило, что за атакой на крупнейшую трубопроводную компанию в США Colonial Pipeline стоит преступная группировка, предположительно базирующаяся в Восточной Европе, передает Wall Street Journal.

ФБР уточняет, что организация, известная как DarkSide, является относительно новой хакерской группой, вероятно, она базируется в Восточной Европе, возможно, в России.

«ФБР подтверждает, что программа-вымогатель DarkSide несет ответственность за компрометацию сетей Colonial Pipeline. Мы продолжаем работать с компанией и нашими государственными партнерами над расследованием», — заявил представитель ФБР.

Ранее работа крупнейшего нефтепровода США была приостановлена из-за кибератаки.

Колониальный трубопровод — крупнейший нефтяной трубопровод в США, поставляющий топливо с заводов на побережье Мексиканского залива на Восточное побережье страны. Ежедневно по трубопроводу транспортируется около 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье.