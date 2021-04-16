В Google пообещали удалить весь противоправный контент в скором времени

Представители Google сообщили, что изучат материалы комиссии Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ. В компании также пообещали удалить все материалы, которые противоречат законодательству России, сообщает ТАСС.

«Мы привели доказательства. И они сказали, что с этими материалами будут работать. Все, что противоречит нашему законодательству, будет устранено в ближайшее время», — уточнил глава комиссии Василий Пискарев.

В пятницу, 16 апреля, прошла встреча с участием представителей американской компании. По словам Пискарева, в Google готовы к тому, чтобы работать по российским законам.

«Они проявили большую заинтересованность в нашем диалоге. Указали, что Россия для Google имеет большое значение, они не хотят терять аудиторию примерно 80 млн. ежедневных посещений», - пояснил депутат Госдумы.

Планируется, что повторная встреча с руководством Google состоится в октябре-ноябре. Там обсудят, выполняется ли российское законодательство.

Ранее Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к контенту российского СМИ в YouTube.