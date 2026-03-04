Орбан: Украина взорвала «Северный поток», это не должно повториться с «Дружбой»

Венгрия усилила охрану энергетических объектов, поскольку Украина взорвала газопроводы «Северный поток» и «Северный поток --2», и это не должно повториться с «Дружбой». Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не допустит попадания российской энергии в Европу. Следовательно, любой энергетический объект, использующий энергию из России, может стать мишенью для украинских диверсий, заявил Орбан.

По его словам, вооруженные силы Венгрии развернули охрану в 75 местах для защиты энергетических объектов.

Поставки нефти по южной ветке «Дружбы» в направлении Венгрии были остановлены с 27 января. Будапешт в ответ перестал снабжать Украину дизельным топливом и заблокировал решение Евроепйского союза о выделении €90 млрд Украине, а также пригрозил блокадой поставок электроэнергии.

Ранее Зеленский резко отозвался об Орбане из-за ситуации с трубопроводом.